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29.01.19 07:13

Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов, - штаб

28 января российские оккупационные войска пять раза нарушили режим прекращения огня.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино; из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Крымское; из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Травневе; из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

По данным разведки, 28 января, двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов, - штаб 01

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