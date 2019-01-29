Чехия хочет удвоить квоту на трудоустройство украинцев, - глава МИД Петржичек

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек, передает Цензор.НЕТ.

"Текущая ежегодная мощность - 21 тысяча лиц. Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч лиц ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", - сообщил министр.

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Саму программу он назвал уникальной и чрезвычайно успешной, которая позволяет претендентам из Украины подавать заявки на получение разрешения на жительство в связи с трудоустройством.

Он отметил, что благодаря постоянному экономическому росту Чехии на рынке труда существует высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Это открывает возможность для украинских работников, которые являются квалифицированными и трудолюбивыми, приобрести опыт работы в различных компаниях Чешской Республики.

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Что касается собственно сотрудничества, то в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 15%. По словам главы МИД, "некоторые инвесторы открывают для себя украинский рынок как альтернативу российскому, с которого они решили уйти". В целом Петржичек ожидает, что присутствие чешского бизнеса в Украине будет более значительным в последующие годы.