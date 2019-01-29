Вакарчук о своей поддержке кандидатов в президенты: Это не вопрос собственных интересов. На кону судьба государства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом певец и общественный деятель рассказал в эфире интеллектуально-политического ток-шоу "Игра в классику" с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK.

Он подчеркнул, что когда речь идет о большой цели, о настоящих изменениях, многое, приводящее к этим изменениям, вполне возможно.

"Но я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических "лакомств", из-за персональных амбиций или дивидентов, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты. - Ред.). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, или кому ты поможешь. На кону гораздо большее - судьба государства", - отметил певец.

Кроме того, он предостерег журналистов, политиков и избирателей от легких схем и простых решений. Мол, выборы президента - это очень серьезное и ответственное дело.

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"Кстати, по моему мнению, выборы парламента нужно рассматривать в комплексе. Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине можно рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни - это следствие президентских выборов, а другие - парламентских", - сказал Вакарчук.

По его словам, последствия этих решений взаимодействующие. Поэтому, объясняет общественный деятель, сегодня важно дать возможность избирателю сделать осознанный выбор, а потом его защитить.

"Я имею в виду не только на избирательных участках и при пересчете голосов, а защитить политически. От этого тоже многое зависит. Не только новые люди в политике будут определять судьбу государства, но и возможность избирателя влиять на политику, политиков и их подотчетность людям", - пояснил певец.

Напомним, ранее Вакарчук официально заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году.