На территории коксохимического завода в Каменском произошел взрыв: 5 человек госпитализированы в тяжелом состоянии, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"29 января в 3:30 в г. Каменское на территории ЗАО "Днепровский коксохимический завод" в трехэтажном здании смолоперерабатывающего цеха произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением битума. В больницу с ожогами в тяжелом состоянии госпитализированы 5 человек", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в 4:07 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 200 м2.

Повреждено технологическое оборудование цеха. Причина взрыва устанавливается.