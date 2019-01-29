Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Звонок. ...

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"Борис, я бы хотел тебя видеть завтра"

"Это предложение от которого нельзя отказаться?"

"Ты вправе принять любое решение"

"А можно понять мой статус? Гость или выступающий?"

"На выбор. Но я бы хотел, чтобы ты сказал всё, что думаешь. Например, как ты видишь будущее развитие городов"

"Пётр Алексеевич, я не буду согласовать ни одного слова ни с кем. Ни с Грынивым, ни с Медведевым, ни с Березенко".

"Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца"

...

Гудки", - рассказал Филатов.

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"Невероятно техничный пас, который не знаешь как обработать. Другим претендентам, безусловно, далеко до такого мастерства политической игры. Ну что ж, схожу - расскажу. Завтра. Смотрите. Будет весело. И, да, видит Бог, до сегодняшней минуты у меня так никто и не попросил текст выступления на согласование", - добавил мэр Днепра.



