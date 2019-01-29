Порошенко попросил мэра Днепра Филатова выступить на его выдвижении в президенты

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Звонок. ...
"Борис, я бы хотел тебя видеть завтра"
"Это предложение от которого нельзя отказаться?"
"Ты вправе принять любое решение"
"А можно понять мой статус? Гость или выступающий?"
"На выбор. Но я бы хотел, чтобы ты сказал всё, что думаешь. Например, как ты видишь будущее развитие городов"
"Пётр Алексеевич, я не буду согласовать ни одного слова ни с кем. Ни с Грынивым, ни с Медведевым, ни с Березенко".
"Еще раз. Ты меня не понял. Говори всё, что думаешь. Главное, чтобы от сердца"
...
Гудки", - рассказал Филатов.
"Невероятно техничный пас, который не знаешь как обработать. Другим претендентам, безусловно, далеко до такого мастерства политической игры. Ну что ж, схожу - расскажу. Завтра. Смотрите. Будет весело. И, да, видит Бог, до сегодняшней минуты у меня так никто и не попросил текст выступления на согласование", - добавил мэр Днепра.