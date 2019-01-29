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29.01.19 09:19

На президентских выборах будут дежурить около 7 тыс. спасателей, - Чечеткин

Во время президентских выборов будут дежурить около семи тысяч представителей ГСЧС.

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Об этом сказал глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на коллегии МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На всех избирательных участках предусматривается дежурство пожарных постов из числа ГСЧС и добровольческих пожарных дружин. В системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будет находиться около семи тысяч человек личного состава и две тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники", - сказал Чечеткин.

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В то же время он заверил, что в случае осложнения оперативной обстановки предусмотрено увеличение сил и средств ГСЧС до 13 тысяч человек личного состава и трех тысяч единиц техники.

Чечеткин сообщил, что на случай обнаружения взрывоопасных предметов предполагается дежурство 125 человек из пиротехнических подразделений и 50 единиц техники.

Для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации запланировано дежурство девяти воздушных судов ГСЧС. В частности, в аэродроме Нежин и в аэропортах "Харьков", "Ужгород", "Жуляны" и "Одесса".

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