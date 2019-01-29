На президентских выборах будут дежурить около 7 тыс. спасателей, - Чечеткин

Об этом сказал глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на коллегии МВД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На всех избирательных участках предусматривается дежурство пожарных постов из числа ГСЧС и добровольческих пожарных дружин. В системе ГСЧС на круглосуточном дежурстве будет находиться около семи тысяч человек личного состава и две тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники", - сказал Чечеткин.

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В то же время он заверил, что в случае осложнения оперативной обстановки предусмотрено увеличение сил и средств ГСЧС до 13 тысяч человек личного состава и трех тысяч единиц техники.

Чечеткин сообщил, что на случай обнаружения взрывоопасных предметов предполагается дежурство 125 человек из пиротехнических подразделений и 50 единиц техники.

Для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации запланировано дежурство девяти воздушных судов ГСЧС. В частности, в аэродроме Нежин и в аэропортах "Харьков", "Ужгород", "Жуляны" и "Одесса".

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