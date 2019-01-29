Двое кандидатов прекратили участие в конкурсе в Антикоррупционный суд. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
Не набрали нужного количества голосов членов ВККС и ОСМЭ и прекратили участие в конкурсе:
Пиковский Вячеслав Юрьевич - судья Приднепровского районного суда г. Черкассы. Кандидат в ВАС.
Смазнова Ирина Сергеевна - доцент кафедры философии Национального университета "Одесская юридическая академия". Кандидат в ВАС.
Напомним, что о претензиях к данной группе кандидатов ОСМЭ сообщила 15 января.
Всего международные эксперты сделали негативные выводы в отношении 49 кандидатов в Антикорсуд и его Апелляционную палату. Семеро из них смогли убедить ВККС и ОСМЭ в своей правоте, поэтому были допущены к следующему этапу конкурса.
Напомним, что 18 января после совместного заседания ВККС и ОСМЭ уже прекратили участие в конкурсе 8 кандидатов в ВАС и АП ВАС.
21 января прекратили участие в конкурсе еще десять кандидатов, а еще двое смогли преодолеть негативный вывод ОСМЭ.
22 января в конкурсе прекратили участие пятеро кандидатов, а еще четверо смогли преодолеть сомнения ОСМЭ.
А 23 января конкурс закончился для еще девяти кандидатов.
Кроме того, 24 января из конкурса выбыли еще восемь кандидатов.