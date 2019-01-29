"Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО

Об этом лидер "Батькивщины" заявила на брифинге в ЦИК после получения удостоверения кандидата на пост Президента Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Коррупция поглотила всю страну, она держится на действующем президенте Порошенко. Он будет отвечать после выборов за все: и за коррупцию во время поставки техники из его заводов для армии, и за торговлю на крови. Он будет нести ответственность за то, что 5 лет занимался разрушением страны", – утверждает Тимошенко.

"Во всех областях, во всех районах сегодня разворачивается новая мегакоррупционная модель. Окружение, наемники Петра Порошенко сегодня по всей стране подписывают с людьми так называемые договора на агитацию и раздают людям по тысяче гривень", - заявила политик.

"Это видят сегодня все штабы. Это сегодня фиксируется всеми, кто живёт на этих территориях. Но мне очень жаль, что на это не реагируют силовые структуры, гражданское общество, и что мы не делаем выводы с предыдущих лет провалов, с предыдущих лет авторитаризма и разрушения демократии", - сказала политик.

"Я хочу четко заявить, что у них этот трюк – так же, как это прошло в 2010 году – не пройдет. Мы не дадим им снова сфальсифицировать выборы. У нас на каждом участке есть как минимум 10, а на некоторых и до 20 человек, которые будут членами комиссий, наблюдателями, и которые не позволят Порошенко и его окружению сфальсифицировать выборы", – отметила глава партии "Батькивщина".

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Тимошенко также заявила, что Украиной управляет коррумпированная олигархическая мафия, которая "растягивает по оффшорам и по Мальдивах все, что только может взять", прикрываясь при этом благими лозунгами – "Армия, язык, вера". По словам лидера "Батькивщины", она не имеет никаких сомнений в своей победе, а главной целью на посту президента видит "окончание эпохи несправедливости, разрушения экономики и финансовых возможностей каждой семьи".