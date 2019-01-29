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29.01.19 09:30

Франция инвестирует 64 млн евро в проект поставки питьевой воды в Мариуполь, - МинВОТ

29 января 2019 года состоится подписание Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в г. Мариуполь.

Франция инвестирует 64 млн евро в проект поставки питьевой воды в Мариуполь, - МинВОТ

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Соглашением предусмотрено выделение правительством Франции €64 млн на поддержание инвестиционного проекта в сфере питьевой воды города Мариуполь с участием Мариупольского городского совета. Этот проект соответствует приоритетам правительства Украины и потребностям населения, которое пострадало в результате конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в мероприятии примут участие министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Украине Изабель Дюмон, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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