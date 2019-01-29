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29.01.19 10:04

Чехия будет делать все возможное для восстановления работы Комиссии Украина-НАТО, - глава МИД Петржичек

Чехия будет делать все возможное для восстановления работы Комиссии Украина-НАТО.

Чехия будет делать все возможное для восстановления работы Комиссии Украина-НАТО, - глава МИД Петржичек

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек во время встречи с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Обсуждая вопросы сотрудничества в контексте евроатлантической интеграции Украины Томаш Петржичек отметил, что Чехия будет делать все возможное для восстановления работы Комиссии Украина-НАТО, поскольку отсутствие таких заседаний на уровне министров и глав государств и правительств направляет неправильные сигналы как для Украины, так и для России", - говорится в сообщении.

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