День памяти Героев Крут: Порошенко, Гройсман и Турчинов обратились к украинскому народу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дорогие соотечественники! Сегодня мы чтим подвиг молодых патриотов Украины, которые в далеком 1918 году мужественно вступили в бой с московско-большевистскими захватчиками и отдали жизнь за свободу родного края.

После всех драматических событий ХХ века, после нашей революции Достоинства, сейчас, когда на востоке государства продолжается необъявленная война, жертвенность крутян становится для нас все более близкой и понятной.

Мы хорошо изучили уроки истории, перед лицом реальной угрозы сделали надлежащие выводы - создали и день за днем ​​всей украинской общественностью заботимся о нашей армии, которая надежно держит оборону.

Мы выстояли. И сегодня это одна из наших главных совместных побед", - говорится в обращении Президента к украинскому народу .

Порошенко отметил, что в своей справедливой борьбе Украина опирается на надежную солидарную поддержку международных партнеров, которые отныне не только внедряют политику санкций, сдерживающую агрессора, но и оказывают Украине помощь оборонительным оружием.

"Российская верхушка это хорошо понимает, а потому использует новые грязные методы и стратегии гибридной войны. К боевым действиям добавилась мощная информационно-когнитивная война, которая ведется с не меньшей настойчивостью и цинизмом. Это - угроза такого же уровня, как и прямое вооруженное нападение", - подчеркнул глава государства и добавил, что враг коварно действует через подконтрольные ему средства массовой коммуникации и агентов влияния внутри страны с конкретной целью - "убедить украинцев, что мы уже проиграли, что нам не удались реформы, а европейский выбор был ошибкой, настоящий враг украинцев не Россия, а украинское государство и действующая власть".

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"Имея горький опыт поражений национально-освободительной борьбы в начале ХХ века, мы будем давать решительный отпор любым попыткам посеять в стране уныние, разброд, хаос и анархию. Единение всех украинцев в это тревожное время является главной предпосылкой сохранения государства и приближения победы.

Только от нас с вами зависит, чтобы тяжелое прошлое в московском ярме никогда не повторилось. Потому преступная сущность России та же, что и век тому назад. Убежден - величественная победа Героев Крут всегда будет жить в сердцах украинцев. Пусть она служит примером для каждого из нас", - резюмировал Президент.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем обращении к народу по случаю Дня памяти Героев Крут подчеркнул, что несокрушимые духом Герои Крут дали своим современникам и будущим поколениям украинцев беспрецедентный урок мужества и патриотизма.

"Бой под Крутами является одной из самых героических и одновременно трагических страниц нашей истории. Молодые украинцы, в основном студенты столичных университетов, многие из которых не умели держать в руках оружие, в январе 1918 года были брошены против большевистского наступления на Киев. Вблизи станции Круты под Нежином они защищали подступы к столице Украины. Силы были неравными, но молодые бойцы на несколько дней остановили наступление врага. Однако 27 студентов попали в большевистский плен и были замучены и расстреляны. Перед расстрелом они пели "Ще не вмерла Украина".

Поступок этих юношей уже сто лет волнует сердца миллионов украинцев. Неопытные в военном деле, но несокрушимые духом, они дали своим современникам и будущим поколениям украинцам беспрецедентный урок мужества и патриотизма. О поступке Героев Крут помнили все последующие борцы за свободу и независимость Украины. Убежден, что подвиг бесстрашных юных бойцов будет вдохновлять будущие поколения украинцев на смелые поступки и героизм. Вечная память Героям Крут!" - подчеркнул премьер.



"Один к семи - таким было приблизительное соотношение украинских юнкеров, студентов, и даже гимназистов, которые встретили в конце января 1918 года под Крутами армию Муравьева", - написал в своем обращении Секретарь СНБО Александр Турчинов, - но несмотря на очевидное неравенство сил, средств и умений, украинские патриоты более 5 часов сдерживали врага".



"Во время отступления одна чота студентов, потеряв ориентиры в сумерках, вышла на станцию ​​Круты, которую уже заняли войска Муравьева. Разъяренные остановкой большевики, поняв, что им так отчаянно противостояла молодежь - студенты и гимназисты, которые еще вчера не держали ничего, тяжелее пера, убили всех до одного ...



Жертвенность, самоотверженность и сила духа студентов, в 1918 году защищавших Киев, вдохновляет сегодня всех тех, кто, как и тогда, вынужден ценой собственной жизни останавливать врага. Вечная память и почет павшим героям, отдавшим свою жизнь, защищая Украину!



Столетие тому назад украинцы не смогли сохранить свою независимость из-за распрей, внешних врагов и отсутствия понимания того, как защищать и строить государство. Объединившись вместе, мы не позволили России повторить трагедию Крут и уничтожить украинское государство в 2014 году. Для нас трагическая история тех времен должна быть уроком, который больше никогда не стоит повторять!" - написал Турчинов.





