Климкин намерен подискутировать с Земаном об оккупированном Крыме: "Я надеюсь, что он примет мое предложение"

Об этом Климкин заявил на совместной с главой МИД Чешской Республики Томашем Петршичеком пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что Чешская Республика является другом Украины. Есть официальная позиция Чешской Республики - она, как вы знаете, поддерживает все санкции Европейского Союза, в том числе относительно оккупированного Крыма. Поэтому именно такую позицию я считаю однозначной позицией Чехии", - сказал Климкин.
Он также напомнил, что уже публично заявлял о готовности подискутировать с президентом Чехии Милошем Земаном на основе фактов и международного права "в отношении всех политических вопросов".
"Я надеюсь, что он примет это мое предложение и, если Томаш (Петршичек. - Ред.) пригласит, во время моего следующего визита в Прагу я с ним (Земаном. - Ред.) встречусь и подискутирую", - отметил глава МИД Украины.
Как сообщалось, президент Чешской Республики Милош Земан заявил, что присоединение Крыма к России является свершившимся фактом.