Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва на коксохимическом заводе в Каменском. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.
В полиции напомнили, что происшествие произошло в смолоперерабатывающем цеху 29 января около 4 утра. На момент взрыва в помещении находилось 13 работников предприятия. В результате пострадали 5 человек, они доставлены в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Южного отделения полиции Каменского ОП.