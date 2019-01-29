НАПК нашло в декларациях посла Украины в Иране Бурдыляка "ошибок" на 1,2 млн грн: материалы переданы в НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Дипломат Бурдыляк Сергей Анатольевич в декларациях за 2015 и 2016 годы недостоверно указал стоимость квартиры в г. Киеве, не задекларировал собственные корпоративные права в хозяйственном обществе и недостоверно указал сведения о доходах членов семьи. Кроме того, в декларации за 2016 год чиновник не задекларировал корпоративные права жены и недостоверно указал сумму своей заработной платы", - говорится в сообщении.

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В целом НАПК установило недостоверные сведения в каждой декларации дипломата на сумму свыше 1,2 млн грн и сообщило об этом Национальному антикоррупционному бюро.

Также Нацагентство выявило признаки уголовных правонарушений во время проверки декларации депутата Черновицкого городского совета Ромео Скрипы.

"В декларации за 2016 год депутата Скрипы Ромео Титусовича отсутствует информация о его корпоративных правах, доход от продажи недвижимого имущества, а также информация об осуществлении расходов на приобретение квартиры. В целом уполномоченные лица Национального агентства установили декларирование депутатом недостоверных сведений на сумму более 670 тыс. грн. Обоснованный вывод о признаках уголовного правонарушения направлен в Национальную полицию", - подчеркивается в сообщении.

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В НАПК отметили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.