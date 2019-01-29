Пресс-секретарь Кирилла заявил о падении Вселенского патриархата в "ересь", не сумев уточнить, в какую

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал пресс-секретарь Патриарха РПЦ Кирилла Александр Волков 28 января в Москве на пресс-конференции, посвященной 10-летию интронизации нынешнего предстоятеля РПЦ МП.

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По мнению священника, ждать "немедленных прорывных решений" поместных церквей об отношении к "украинскому расколу" не стоит.

Вместе с тем, Волков не объяснил, в чем заключается ересь Константинопольского патриархата, отмечает издание Credo.Press. На той же пресс-конференции он с воодушевлением рассказывал об участии РПЦ МП в экуменическом движении и о приезде на юбилей в Москву генсека Всемирного совета Церквей.

Также пресс-секретарь Кирилла не пояснил, как с точки зрения православных канонов можно оправдать каноническое общение РПЦ МП с другими поместными церквями, которые признают "еретический" Константинопольский патриархат и не разрывают с ним общения.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.