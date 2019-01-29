Скажу откровенно, вы очень популярный человек в Украине, - Марчук на встрече с Лукашенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский Интерфакс, сообщает во вторник пресс-служба президента Беларуси.
"Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы", - заявил он.
"Отношение к Беларуси и к вам лично как президенту Беларуси - вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно", - продолжил Марчук.
Марчук также поделился впечатлениями от посещения Беларуси.
"Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен", - сказал Марчук.