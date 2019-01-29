Мы за демократическую Украину, Россия предлагает "золотые унитазы" и репрессии, - Йованович рассказала, кого США поддержат на выборах. ВИДЕО

Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович, выступая в Украинской академии лидерства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Мы поддерживаем украинский народ. Ваши цели - это наши приоритеты", - сообщила Йованович.

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Она подчеркнула, что "демократическая Украина с процветающей экономикой - это сильный партнер для США".

"Единственная альтернатива, которую предлагает Россия - клептократия, которая в обмен на мир хочет разделить Украину. Воспользоваться контроль над энергетическими ресурсами, как орудием, чтобы изолировать страну, манипулировать вами и удержать системой основанной на коррупции. Вы знаете, как эта система выглядит - золотые унитазы и репрессии против тех, кто выступает против злоупотреблений властью. Вы отвергли эту систему, сейчас есть возможность вновь подтвердить свой выбор", - отметила посол.