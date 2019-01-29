Обстрелы не прекращаются, люди боятся выходить на улицу: террористы продолжают разрушать жилые дома в Чермалыке, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook, об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

Так, по данным украинской стороны СЦКК, продолжаются обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации населенных пунктов вдоль линии разграничения. Активные боевые действия российско-оккупационных войск угрожают жизни мирного населения и повреждают гражданскую инфраструктуру Донбасса.

Согласно отчету СММ ОБСЕ, опубликованному 28.01.2019 года, 26 января, в поселке Чермалык (северо-восточнее Мариуполя), по улице Набережной, дом 59, команда СММ в очередной раз зафиксировала свежие повреждения на двух стенах жилого одноэтажного дома.

По оценке наблюдателей СММ, все повреждения образовались в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия. Кроме того, международные наблюдатели также зафиксировали на этих стенах осколочные повреждения, возникшие ранее.

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Владельцы дома (супруги в возрасте 50-55 лет) показали наблюдателям пулю, которую, по их словам, они нашли на земле под одним из мест огневого поражения. По утверждению хозяев, 24 января текущего года, в их дом дважды попадали пули. К счастью, никто из жителей жилого дома не пострадал. По словам супругов, в сумерки они боятся выходить из дома на улицу, так как в их районе не прекращаются обстрелы.

"Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения.

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Боевики продолжают безответственно уничтожать жилые дома гражданского населения, нарушая все нормы международного гуманитарного права. Такие действия оккупационной администрации свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня во время перемирия и сознательное невыполнение Минских договоренностей", - добавили в СЦКК.