У людей нет понимания, как будет работать механизм смертной казни, - юрист Маси Найем

Такое заявление сделал юрист, партнер юридической компании "Миллер" Маси Найем в Киеве 28 января на пресс-конференции компании Seetarget, где были обнародованы данные опроса "Украина в фокусе социологии. Социальные настроения граждан во время избирательной кампании 2019".



Во время соцопроса выяснялось отношение украинцев к актуальным проблемам современности, в частности легализации свободной продажи оружия, введению смертной казни, восстановлению ядерного статуса и других.



Маси Найем отметил, что особенно красноречивыми оказались цифры, иллюстрирующие отношение украинцев к легализации свободной продажи оружия.



"Очень удивлен тем, что 77% людей не поддерживает свободную продажу оружия. Это говорит о том, что в Украине не работают законы - вне зависимости увеличить или уменьшить ответственность за использование оружия. Это показатель разочарования людей в правовом государстве", - подчеркнул Найем.



Эксперт также отметил неоднозначность отношения людей к смертной казни.



"47,2% респондентов против смертной казни. У людей нет понимания того, как это будет работать. Если сейчас можно кого-то посадить на 15 лет, а затем изменить решение, то смертную казнь уже не отменить", - подчеркнул Найем.



В пресс-конференции также приняли участие: директор компании Seetarget Алексей Боровский, кандидат психологических наук Спартак Суббота и политолог и основатель Форума новых политических лидеров Николай Давыдюк.



Компания Seetarget проводила исследования с 17 по 23 декабря 2018 методом личных интервью. В опросе приняли участие 2010 респондентов. Исследование репрезентативное по возрасту, полу и региону проживания.



Компания Seetarget - член Социологической ассоциации Украины. С 2004 года команда Seetarget объединяет специалистов по коммуникации, социологов, маркетологов, психологов и политологов.