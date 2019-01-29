"Отказался бояться Кадырова": российские СМИ об ответе Борислава Березы на угрозы главы Чечни

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза заявил телеканалу "Громадське", что ему не за что извиняться перед российской порпагандисткой Ольгой Скабеевой, которой он помешал провести провокацию в кулуарах ПАСЕ. С угрозами в адрес Березы выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам Березы, определить, являются ли слова Кадырова угрозой, должны в Службе безопасности Украины: "Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, они мне бы сообщили". Он также отметил, что обходится без охраны. "Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" – подчеркнул Береза.

Часть российских СМИ своеобразно подала заявление Березы, написав, что "депутат отказался бояться", а также, что "украинский депутат решил не бояться Кадырова".





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Ранее Кадыров написал в своем канале в Telegram, что если украинец не извинится, "найдется истинный мужчина", который "влепит звонкую оплеуху" депутату.

Напомним, после рассмотрения Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции об обострении в Азово-Керченской акватории во Дворце Европы произошло несколько инцидентов между украинскими депутатами и Скабеевой.

В частности, при участии первого вице-спикера Ирины Геращенко, когда она рассказывала об украинских узниках в РФ и о пленных россиянах, судьбой которых Россия не интересуется. После непродолжительной толкотни депутаты оттеснили Скабееву от Геращенко. Когда последняя зашла в зал, конфликты между представительницей российского ТВ и другими депутатами продолжились.

С угрозами в адрес Березы также выступил офицер КГБ в отставке, а ныне российский сенатор от Рязанской области Игорь Морозов. Он вызвал на дуэль депутата Верховной Рады. Борислав Береза был готов стреляться с Морозовым, однако российский сенатор удалил свой "вызов" на дуэль из соцсети.