В киоске по продаже шаурмы на рынке в Ривном произошла вспышка газовоздушной смеси: два человека госпитализированы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"29 января в 10:27 по телефону "101" поступило сообщение, что в городе Ривне по ул. Здолбуновской, на территории рынка "Здолбуновский", принадлежащего МПП "Торговый центр-Д", произошел взрыв в помещении торгового киоска по продаже шаурмы", - сказано в сообщении.

По предварительной информации, произошел взрыв станка по запеканию шаурмы. В результате взрыва были травмированы два человека, которых в состоянии средней тяжести госпитализировали в Ривненскую центральную городскую больницу.

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Фото: пресс-служба ГСЧС

Также в результате взрыва произошло возгорание отделки стен киоска площадью до 1 м2. Возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения (огнетушителем) до прибытия подразделений ГСЧС.

Окончательная причина взрыва устанавливается.