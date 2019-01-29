Гриценко сообщил о допросе в Нацполиции: Изложил факты создания по указанию президента банды, которая стоит за нападением на нас в Одессе

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Дал показания следователю, который расследует преступление против нашей команды, совершенное 28 ноября в Одессе. Когда СБУ организовала титушок для недопущения меня в эфир Радио Shark и грубое избиение наших партийцев", - отметил политик.
По словам Гриценко, он изложил следователю известны ему "факты создания по указанию Президента организованной преступной группы в составе генерал-майора Юрия Федорова (начальник личной охраны президента), генерал-лейтенанта Виктора Кононенко (заместитель председателя СБУ) и генерал-майора Александра Довженко (руководитель областного управления СБУ в Одессе)".
Кандидат в президенты убежден, что эти люди организовали нападающих и руководили ими, а теперь их скрывают от задержания Нацполицией.
Гриценко также встретился с главой МВД Арсеном Аваковым, чтобы обсудить обеспечение законности предстоящих выборов.
"Имел также разговор с министром Арсеном Аваковым. Договорились о взаимодействии в целях разоблачения и блокировки "сеток" по скупки голосов и противодействия силовым провокациям во время выборов", - отметил он.