Украинских моряков не отпустят. Власти РФ ждут результатов выборов, - Фейгин

До того, как станут известны результаты президентских выборов в Украине, российские власти не отпустят захваченных в Черном море украинских моряков. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил юрист Марк Фейгин, передает Цензор.НЕТ.



"Раненные украинские моряки находились в СИЗО "Матросская тишина", поскольку там были условия для предоставления им медицинской помощи. Там полноценные палаты, медицинское оборудование. В "Лефортово", куда их перевели, ничего этого нет. И если вдруг что-то случится, то придется снова этапировать в "Матросскую тишину". Да, в "Лефортово" есть врач, но условия стационара отсутствуют. У этого вопроса есть две стороны: процессуальная и политическая. Если говорить о процессуальной, то тут необходимо выяснить – можно ли обжаловать действия следователя, который перевел раненных моряков в другое СИЗО? Если адвокаты считают, что перевод моряков был преждевременным, то его нужно обжаловать. Также можно настаивать на привлечении независимой медицинской комиссии, чтобы моряков обследовали не тюремные врачи. И отталкиваться уже от их заключения. Другой вопрос – как этого добиться", – отметил Фейгин.

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Он подчеркнул, что Запад не оказывает на Россию должного давления.



"Что касается политической составляющей, то я считаю, что моряков не отпустят. Власти РФ ждут результатов выборов в Украине. То есть до апреля точно ничего не изменится. На Москву не оказывается должного давления. Усилия адвокатов ни на что не влияют. Они не смогут добиться освобождения моряков. Украине нужна поддержка Германии, Франции и – главное – США. Почему так важно участие Америки? Потому что у французов пока свои проблемы, им не до моряков. А позиция немцев – размытая. Германия могла бы отказаться от запуска "Северного потока – 2", пока РФ не решит вопросы с украинскими моряками. Все просто – на поверхности. Но ведь они же так не делают и ультиматумы Москве не ставят. Потому что денежки ближе. Поэтому они и защищают газопровод от тех же США", – сказал юрист.



По его словам, у Запада есть санкционные механизмы, которые заставили бы Москву освободить украинских моряков.



"Кремль ведет себя по-хамски. Они поняли, что терять им уже нечего. Поэтому махнули рукой на репутацию и на отношения с европейскими странами. Но это не значит, что нет инструментов, которые заставили бы Москву пойти на уступки. Реальные санкции, которых боится российская элита, заставили бы РФ освободить украинских моряков. Но пока все ограничивается только разговорами. Мы уже много раз слышали все эти призывы отпустить и помиловать. Но на Москву они не производят абсолютно никакого впечатления. Ведь настоящий санкционный механизм так и не применяется. Нужно менять тактику. И еще один вопрос: может ли вопрос с моряками решить [политик Виктор] Медведчук? И если не может, то зачем тогда Украине такой "посредник"? В чем логика?" – резюмировал Фейгин.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.