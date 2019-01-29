Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту о назначении 24 судей. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВСП.

"Полномочия судей прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены, однако они занимают должности в соответствующих судах, а следовательно, эти должности не являются вакантными. Судьи прошли квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности.Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины судьи признаны соответствующими занимаемой должности и рекомендуются для назначения на должность", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлено обстоятельств, которые бы в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судей на должность.

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Высший совет правосудия принял решение внести представление Президенту Украины о назначении:

Бабича Станислава Игоревича - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Жука Руслана Вячеславовича - на должность судьи Кировоградского окружного административного суда;

Марича Евгения Васильевича - на должность судьи Николаевского окружного административного суда;

Микитин Надежды Михайловны - на должность судьи Ивано-Франковского окружного административного суда;

Плотницкой Натальи Борисовны - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;

Рубежного Сергея Алексеевича - на должность судьи Октябрьского районного суда города Харькова;

Савченко Евгения Николаевича - на должность судьи Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепропетровска;

Шевченко Лилии Владимировны - на должность судьи Артемовского горрайонного суда Донецкой области;

Шевчик Оксаны Михайловны - на должность судьи Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области;

Боршовского Тараса Ивановича - на должность судьи Ивано-Франковского окружного административного суда;

Калиновской Алены Викторовны - на должность судьи Черкасского окружного административного суда;

Молочной Ирины Сергеевны - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Момонт Галины Митрофановны - на должность судьи Кировоградского окружного административного суда;

Нор Ульяны Николаевны - на должность судьи Ровенского окружного административного суда;

Осиповой Елены Александровны - на должность судьи Сумского окружного административного суда;

Серегиной Елены Васильевны - на должность судьи Днепропетровского окружного административного суда;

Билоус Инны Александровны - на должность судьи Тернопольского окружного административного суда;

Комаровой Елены Сергеевны - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;

Андрейчука Любомира Викторовича - на должность судьи хозяйственного суда Закарпатской области;

Диски Алины Борисовны - на должность судьи Сумского окружного административного суда;

Арестовой Людмилы Валерьевны - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Алябьева Игоря Геннадиевича - на должность судьи Донецкого окружного административного суда;

Лыськова Максима Александровича - на должность судьи хозяйственного суда города Киева;

Цвиры Дианы Николаевны - на должность судьи Дзержинского районного суда города Харькова.