Днепропетровскую медицинскую академию скоро ждут проверки

Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на брифинге в Днепропетровской областной администрации, пишет Информатор.

На вопросы журналистов о реакции со стороны МОЗ на коррупционные скандалы в Днепропетровской медицинской академии министр Супрун заявила, что она в курсе журналистских расследований, и в ближайшие несколько дней будет создана комиссия, которая приедет проверять обнародованные в СМИ факты злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц медицинской академии.

Систему высшего медицинского образования "трясет" уже второй год. С приходом новой команды реформаторов в МОЗ, уже лишились своих должностей ректоры одесского и киевского меда. На очереди Днепр.

"Мова йде про конфлікт старої освітньої медичної системи. Старої, корумпованої та відверто неефективної", – отметил Александр Линчевский, заместитель министра здравоохранения.

Журналисты программы "Особливий погляд" в эфире 5 телеканала наглядно представили как "бизнес", построенный на базе Днепропетровской медицинской академии, может приносить огромные деньги руководству государственного вуза.

Сейчас перед МОЗ стоит задача – доказать возможность существования в Украине медицинского образования без коррупции, без возможности купить "корочку" врача и без старых элит, считающих государственный вуз своим личным бизнесом.

Видео первой программы-расследования можно посмотреть здесь. О бизнесе под видом науки в Днепропетровской медицинской академии мы уже писали здесь.