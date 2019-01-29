Бедность - наш враг, возможно, не меньший нежели РФ, но наихудшее уже позади: кризис отступает, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "События последних лет, как в нашей стране, так и на мировой арене, показали, что у Украины существует единственный путь сохранить нашу независимость. Мы должны стать великим европейским государством счастливых людей", - отметил Порошенко, отметив, что украинская экономика лишь только возобновила рост, а количество бедных людей в стране остается достаточно большим.

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"Миллионы украинцев с тревогой думают о сегодняшнем дне и не уверены в завтрашнем. Осознаю, что пенсионеры переживают, в первую очередь, тем как выжить, потому что кризис сильнее всего ударил по ним. Я понимаю тех родителей, которые не могут свести концы в семейном бюджете", - акцентировал президент.

"Мы действительно о себе думаем, что являемся одной из наиболее печальных и несчастных наций в мире", - отметил Порошенко, добавив, что "как индивиды мы счастливы, но как сообщество несчастны".

"Изменить это является стратегическим заданием всех ветвей власти, интеллектуальной элиты и гражданского общества", - призвал он.

По словам Порошенко, "наихудшее уже позади".

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"Экономика, после спада, растет 12 кварталов подряд. Кризис, вследствие войны, экономической агрессии, торговой блокады со стороны России, отступает. Экономический рост открывает возможности для роста материального благополучия. Достигнув макроэкономической стабилизации и возобновления роста, мы наконец-то создали основу для того, чтобы начать наступление против бедности. По моему мнению, бедность – наш враг, возможно, не меньший нежели страна-агрессор Российская Федерация. Во время перехода от борьбы за выживание к стабильному развитию очень важно держать правильную экономическую стратегию. Эффективная социальная политика может базироваться лишь на свободной рыночной экономике", - резюмировал Порошенко.