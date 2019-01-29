"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир", - Порошенко (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее подельники внутри Украины", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бедность - наш враг, возможно, не меньший нежели РФ, но наихудшее уже позади: кризис отступает, - Порошенко

Президент отметил, что естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах, поскольку народ будет избирать не только Президента, а и Верховного Главнокомандующего.

"Несут порой такое, что мы здесь играем в оловянных солдатиков, а не защищаем страну в войне со второй по мощности армией мира! Предлагают записать пожелания Путина в блокнот, а потом вынести на референдум. Или стать перед ним на колени", - заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что "враг пришел не за Крымом, не за Донбассом", а за всей Украиной: "Чтобы вернуть беглянку в "тюрьму народов", как метко назвал Российскую империю еще 200 лет назад французский путешественник де Кюстин".

"Мир - это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь - путь прочь от Москвы!", - настаивает президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Форум по выдвижению Порошенко кандидатом в президенты "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, Украина будет добиваться восстановления целостности политико-дипломатическим путем, используя санкции и механизм международной миссии ООН на Донбассе.

"Настоящий мир обязательно наступит на нашей земле. Гарантировать его может только боеспособная армия, и она день за днем ​​будет усиливаться", - уверен Порошенко.

Он заверил, что в течение ближайших пяти лет приоритетным делом останется укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники.