До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.
"Соглашение об ассоциации действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%. А до 2024 года мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО", - пообещал Порошенко.
Он также отметил, что за полтора года более 2 млн человек уже воспользовались правом свободных поездок в Европу.
Порошенко заявил, что "без членства Украины в ЕС и НАТО Европа будет в опасности".