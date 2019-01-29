До 2024 года Украина подаст заявку на вступление в ЕС и получит План действий по членству в НАТО, - Порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"Соглашение об ассоциации действует, и доля ЕС в нашем экспорте превысила 42%. А до 2024 года мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО", - пообещал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бедность - наш враг, возможно, не меньший нежели РФ, но наихудшее уже позади: кризис отступает, - Порошенко

Он также отметил, что за полтора года более 2 млн человек уже воспользовались правом свободных поездок в Европу.

Порошенко заявил, что "без членства Украины в ЕС и НАТО Европа будет в опасности".