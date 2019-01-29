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29.01.19 14:58

Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

Президент Петр Порошенко заявил о своем намерении принять участие в очередных выборах президента 31 марта 2019 года.

Порошенко: Я принял решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост Президента Украины. Прошу у избирателей мандат на то, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости. Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильной успешного государства", - заявил Порошенко.

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"Завершая пятилетнюю каденцию, стартую снова ради сохранения стратегического курса на Европейский Союз и НАТО, курса на превращение Украины в большую успешную страну счастливых людей", - акцентировал он.

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