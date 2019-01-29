Беспрецедентная прозрачность и уникальный мировой опыт, - международные эксперты поставили высший балл конкурсу в Высший антикоррупционный суд Украины

28 января Общественный совет международных экспертов завершил свою работу по оценке добропорядочности кандидатов на должности судей Антикоррупционного суда. По словам главы ОСМЭ сэра Энтони Хупера, со стороны Высшей квалификационной комиссии судей Украины международные эксперты получили максимальное содействие: "теснее и лучше работать вместе, чем мы работали, просто было бы невозможно", - сказал Энтони Хупер во время совместного с руководством ВККС брифинга.

Он отметил, что Украина - первая и пока единственная страна в мире, которая пригласила международных экспертов к участию в процессе назначения судей.

"Во-вторых, я хотел бы сказать о прозрачности процедур. В моей стране процесс и процедуры назначения судей имеют абсолютно нулевую прозрачность. А здесь - вы определенно это можете увидеть на канале в youtube, и я надеюсь, что вы смотрели - мы задавали вопросы кандидатам, это были совсем не простые вопросы об их состоянии и т.п., и все это сразу было на youtube. Еще раз - я не знаю ни одной страны в мире, которая достигла такого уровня прозрачности в процедурах назначения на должности такого уровня. Считаю, что Украину нужно поздравить ", - заявил глава ОСМЭ.

Сэр Энтони Хупер имеет за плечами почти 60 лет успешной карьеры как юрист в Великобритании и Канаде и до того, как возглавить Общественный совет международных экспертов, получил немалый судейский стаж именно в работе с коррупционными делами и с антикоррупционным законодательством. Украинский опыт даже для него оказался уникальным: "Несмотря на всю мою карьеру, то, что мы делали, было для нас чем-то чрезвычайным. Закон об антикоррупционном суде отвел международным экспертам чрезвычайно важную и большую роль, в частности предоставил право вето относительно кандидатов на должности судей. Никто из нас раньше не участвовал в чем-то подобном. И, по моему мнению, Украина должна гордиться таким законом и тем, что мы смогли сделать вместе с ВККС для достижения результатов ".



По словам сэра Энтони Хупера, задачей международных экспертов было не довести коррумпированность того или иного кандидата - достаточно было, чтобы у экспертов появились веские сомнения в его добродетели или профессиональной пригодности: "Мы изучили все материалы, все документы, предоставленные кандидатами. Мы провели опрос всех кандидатов в письменной форме - это сто различных анкет, в которых кандидатов просили объяснить, например, почему его квартира или машина были куплены за цену вдвое меньше рыночной. Или, почему такое несоответствие между доходом и накопленными доходами. И подобные вопросы ".



Неспособность убедительно ответить означала одно - кандидат выбывал из конкурса. Из 113 претендентов испытания на доброчестность не прошли 39. Семь - продолжат участие в конкурсе, три написали заявления о прекращении участия. Всего в следующем этапе конкурса примет участие 71 кандидат. Напомним, конкурс на 27 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 12 должностей судей Апелляционной палаты этого суда начался 2 августа 2018 и является частью судебной реформы в Украине.