ФГИ зарегистрировал Гостиный двор как государственную собственность, - Игорь Луценко

Как информирует Цензор,НЕТ, об этом в Фейсбуке написал народный депутат Игорь Луценко.

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"А как же там Гостиный двор, спросите вы? И будете абсолютно правы! Потому что сегодня, после огромного количества невидимых глазу бюрократических сражений, интриг и коррупционных влияний, наконец мы получили подтверждение, что киевское отделение Фонда госимущества зарегистрировало за собой право собственности на Гостиный двор.

То, что государство почти год "думало", чтобы выполнить решение суда и получить себе в полное право собственности огромный актив - не должно вас удивлять. Кто в армии служил - тот в цирке не смеется. Кто воевал за государственные интересы - тот знает, как чиновники горят желанием эти государственные интересы отстаивать. Итак, поздравляю наше молодое государство Украина - оно ​​теперь официально владелица Гостиного двора", - написал он.



По словам, Луценко, "многое осталось за кадром".



"Теперь есть правовое основание для Кабинета министров принять соответствующее Постановление, которым Двор передать территориальной общине Киева. И тогда в конце концов из бюджета Киева можно будет начать финансирование восстановления здания. В котором будет общественное пространство. Движемся хоть и медленно, но последовательно. Слов на ветер не бросаем, обещаний придерживаемся, обязанности выполняем", - подытожил Луценко..

Гостиный двор называют торговым центром Киева. Это торговый комплекс на Контрактовой площади, построен в 1809 году вместо старого двора (60-ые годы XVIII ст., архитектор Иван Григорович-Барский). Комплекс был основательно перестроен в 1980-е.

Напомним, в сентябре 2012 года Киевсовет передал ПАО "Укрреставрация" земельный участок площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 в Подольском районе столицы в аренду на пять лет для реконструкции здания под торгово-офисный центр с благоустройством и гостевой стоянкой.

Против реконструкции Гостиного двора несколько лет протестовали активисты. В июле 2014 года Киевсовет расторг соглашение с ПАО "Укрреставрация" об аренде земли, на которой расположен Гостиный двор, и попросил Кабмин передать его в коммунальную собственность.

Верховный суд 8 мая поддержал позицию прокуратуры Киева и регионального отделения Фонда госимущества и оставил в силе постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, которым государству вернули Гостиный двор на Контрактовой площади. Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул в собственность Фонда государственного имущества памятник архитектуры столицы "Гостиный двор". Суд расторг договор об аренде Гостиного двора между Фондом госимущества и компанией "Укрреставрация". Соответствующее решение приняли в среду, 28 февраля.