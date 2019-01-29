Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.01.19 15:46

Кремлевский пропагандист Шарий проиграл дело в Верховном Суде главреду "Цензор.НЕТ" Бутусову

24 января коллегия судей Верховного Суда Украины в составе В.П. Курило, В.М. Коротуна и М.Е. Червинской рассмотрела кассационную жалобу пропагандиста-украинофоба Шария к главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову о "распространении недостоверной информации". Верховный Суд оставил решение Апелляционного суда без изменений, отклонив все претензии пропагандиста.

Кремлевский пропагандист Шарий проиграл дело в Верховном Суде главреду "Цензор.НЕТ" Бутусову

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в реестре судебных решений Украины.

В резолютивной части решения говорится: "Кассационную жалобу представителя ... оставить без удовлетворения.

Решение Дарницкого районного суда города Киева от 28 апреля 2017 года и постановление Апелляционного суда города Киева от 26 июля 2017 оставить без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, пророссийский пропагандист Анатолий Шарий подал в суд на адвоката Марка Фейгина, а также на главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова и ряд СМИ, проинформировавших общественность о высказывании Фейгина, которое Шарий считает унижающим его честь и достоинство.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100