Мы были и остаемся единомышленниками, - Парубий выступил на форуме Порошенко

Об этом Парубий заявил, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе украинцы отмечали 100-лети акта объединения. 100 лет тому наиболее бесценным достижением наших героических предшественников стало воплощение 1000-летней мечты – создание собственного национального государства Украины. Как и 100 лет назад, так и сейчас враг один и тот же, и внешний и внутренний. Российская империя снаружи, уныние, популизм и атаманство внутри. Как и тогда главными союзниками Украинского государства является его армия, церковь и неуничтожимым, непокорный дух украинского народа", - заявил Парубий.

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"100 лет назад украинский народ заплатил очень высокую цену за создание независимого государства. К сожалению, тогда украинским лидерам не хватило единства, чтобы удержать страну. Из-за того, что лидеры не смогли достичь согласия во время российской агрессии, общество было расколото, общество было отравлено псевдоидеями большевистского популизма. Государство было потеряно. Большевистские популистические лозунги и идеологемы тогда были очень популярны и их широко использовал враг, агитируя военные подразделения не вести войну, а возвращаться домой, пахать землю. Многие так и сделали, покинув фронт и не поддержав украинскую власть. Через 15 лет те, кто сложил оружие и пошел пахать землю, хоронили в эту землю своих убитых Голодомором детей", - отметил спикер ВР.

"Собственное государство это не формальности. Из-за потери государства украинцы пережили организованный чужаками геноцид, уничтожение украинской интеллигенции, духовенство", - акцентировал Парубий.

"Сегодня, как и 100 лет назад, мы стоим перед теми самыми вызовами. Только в этот раз враг, сломив зубы об украинских воинов, все силы сконцентрировал на раскол Украины изнутри. Мы хорошо усвоили уроки нашей столетней истории и сделали заключения. Мы больше не повторим ошибок. Враг не учел то, что уже выросло новое поколение украинцев-патриотов, поколение, которое не поддается вражеской пропаганде и умеет хорошо бороться с врагом", - объяснил он.

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"Чтобы победить, прогнать врага со всей украинской земли, нам необходимо единство. Достичь его – это наше с вами задание и ответственность", - акцентировал Парубий.

"Украина своей борьбой привела к геополитическим изменениям – остановила агрессию Путина, объединила против диктатора весь цивилизованный мир. Давая отпор врагу, мы строим современное украинское государство. Мы не имеем права остановиться. Это наш путь, украинский путь. За 5 лет, от Майдан и до сегодняшнего дня, мы совершили неимоверный прорыв. В реализации украинского пути мы были и являемся единомышленниками - президент Украины Петр Порошенко, правительство Украины, Верховная Рада и наша коалиция Блока Петра Порошенко и команды Народного фронта. Мы были и остаемся единомышленниками на украинском пути", - резюмировал Парубий, поблагодарив Порошенко за безвиз, Томос и декоммунизацию.

По словам спикера, речь идет не о борьбе за должность, а о борьбе за независимое государство и необратимость курса в ЕС и НАТО.

"Мы больше не имеем права потерять Украинское государство", - сказал он.