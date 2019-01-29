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29.01.19 16:16

Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своей поддержке выдвижения президента Украины Петра Порошенко кандидатом в президенты во второй раз.

Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице", - сказал мэр в видеообращении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.

По его словам, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.

Мэр столицы В.Кличко находится на обследовании в клинике в Австрии, куда был доставлен из швейцарского Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.

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