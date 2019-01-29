Поддерживаю выдвижение Порошенко на второй срок, который обещал реализацию закона "О столице", - Кличко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я поддерживаю выдвижение кандидатом на должность президента Украины Петра Порошенко, который обещал реализацию закона о столице", - сказал мэр в видеообращении на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве.
По его словам, Украина не должна свернуть с европейского вектора развития.
Мэр столицы В.Кличко находится на обследовании в клинике в Австрии, куда был доставлен из швейцарского Давоса из-за обострения последствий старой травмы спины.
@Vitaliy_Klychko записав звернення з підтримкою Порошенка прямо з лікарні pic.twitter.com/hPKHRcDxDD— Roman Romaniuk (@romromaniuk) 29 января 2019 г.