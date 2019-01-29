Проект закона о частичном запрете полиэтиленовых пакетов зарегистрирован в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо", законопроект разработан на основе Директивы Европейского Парламента № 94/62 / EC и действующих законов стран-членов ЕС.

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Законопроект предлагается запретить предоставление полиэтиленовых пакетов на безвозмездной основе с 1 января 2021 года; запретить реализацию полиэтиленовых пакетов с толщиной стенки до 50 микрон с 1 января 2022 года; вести обязательную сертификацию пакетов на пригодность к биоразложению (для биоразлагаемых пакетов) в соответствии с национальными стандартами с 1 января 2021 года.

Вместо них предлагается использовать альтернативную тару - текстильные сумки и мешки, бумажные пакеты, пакеты из крахмала, которые используются в странах ЕС, где уже ввели запрет на пластиковые пакеты.

Законопроектом предусмотрены исключения из гигиенических соображений.

Запрет не распространяется на сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225мм*345мм*450мм, используемых для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.