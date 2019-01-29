Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.01.19 17:00

"Популисты приведут страну не в Брюссель, а в Каракас", - Порошенко

Популисты представляют серьезную опасность для Украины.

порошенко

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Порошенко назвал пять стратегических приоритетов, которые дадут толчок украинской экономике

По словам президента, если популистов не остановить и допустить к власти, то все испытания, которые украинцам пришлось пережить в результате войны и агрессии со стороны России, окажутся напрасными.

"Популисты приведут страну не в Брюссель (неофициальная столица Евросоюза, - Ред.), а в Каракас (столица Венесуэлы. – Ред.)", - добавил он.

Порошенко также назвал популистами большую часть кандидатов в президенты.

Сегодня Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100