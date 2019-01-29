В каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича, - Филатов

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов, выступая на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я здесь сегодня не из-за близости к власти, или не из-за желания поучаствовать в распределении материальных ресурсов. Я сегодня здесь, потому что у каждого из нас есть два пути. Первый путь, это путь разрушения. И второй путь, это путь созидания. Когда я стал мэром большого, очень сложного города, как Днепр, я стал перед выбором, либо творить добро и идти вперед, либо погрязнуть в желчи былых обид и дальше продолжать выяснять отношения. Я сделал выбор и поэтому я здесь сегодня", - начал свое выступление Филатов.

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"Мы (мэры городов. - Ред.) неуверены, что одна из самых успешных реформ – реформа децентрализации, может быть бесповоротной. … Подавляющее большинство из этих людей (кандидатов в президенты. – Ред.) десятилетиями находились в политическом истеблишменте и раньше ни у кого из них в голову не пришла мысль поделиться властью и полномочиями с людьми, с территориальными громадами. И только один человек, имя его знаете, поделился властью, полномочиями с людьми. Его фамилия Порошенко", - заявил мэр Днепра.

"Совершенно не справедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича", - акцентировал Филатов, отметив, что, по его мнению, нет уверенности, что реформа децентрализации не может быть подвергнута ревизии.

"Есть проблемы с этой реформой (децентрализации. – Ред.). Например, сегодня доходы крупнх мегаполисов, таких как Днепр, Харьков или Одесса, выросли в процентном отношении меньше, чем доходы городов с населением до 100 тыс. человек. Большие города стали пасынками этой реформы. А ведь драйверы прогресса во всем мире – это крупные мегаполисы. Мы должны придать особое значение децентрализации для больших городов. Мировая тенденция говорит о том, что доля больших в мировой экономике вырастет с 11% до 37% ВВП. Большие города не могут войти в будущее и быть конкурентоспособными во всем мире без расширения своих прав", - заверил Филатов.

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"Большие города зависят от субвенций и дотаций из бюджетов государства. К нам постоянно пытаются лезть в карман чиновники из Минфина. Это действительно так. Особенно перед принятием каждого бюджета. Для того, чтобы сделать децентрализацию бесповоротной мы обязаны принять Кодекс о местном самоуправлении", - призвал он.

"Основные идеи, которые должны быть обсуждены:

Крупным городам нужно дать право делегировать полномочия и деньги громадам микрорайонов. Спустить децентрализацию дальше. Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими и спортивными площадками. Деньги должны быть в самом, самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутыми руками.

Мы обязаны ввести институт мировых судей. Только выборные, пользующиеся почетом и уважением среди людей могут решать мелкие имущественные споры.

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Нужно дать крупным городам возможность одалживать на внешних рынках и выпускать муниципальные бонды. Богатые города могут сами одалживать деньги на внешних рынках, а не просить длительного согласования у киевских чиновников.

Земельный кадастр должен быть у городов. Им не должны заправлять непонятные назначенцы, которые все время толкаются у коррупционной кормушки.

Местное самоуправление должно иметь право администрировать местные налоги. Фискалы не хотят этим сегодня заниматься.

Экологические деньги, экологический контроль должны принадлежать территориальным громадам. Только мы на местах можем определить баланс между закрытием вредных производств, между сохранением рабочих мест, между компенсацией на рекреацию. Мы не понимаем в промышленных центрах, почему мы должны дышать загрязненным воздухом, а разрешение на выбросы дают в министерстве.

"Мы должны признать себе, что запрет на азартные игры провалился и превратился в коррупционную кормушку для правоохранителей и депутатов. Наши города заполонили лото, игровые залы и сопутствующие им ломбарды. Нужно дать территориальным громадам возможность регулировать игровой бизнес. И только мы вместе с земляками определим баланс. ", - заявил Филатов.

"И еще, Петр Алексеевич, пожалуйста, отгоните от нас чересчур большое рвение Антимонопольного комитета и силовиков, которые очень часто ищут признание, погоны и, может быть, даже деньги в местном самоуправлении. Никто из мэров не заинтересован покрывать воров и взяточников, но иногда уже становиться просто невозможно жить", - добавил мэр Днепра.

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"Мы должны поставить на широкую общественную дискуссию вопрос обсуждения муниципальной полиции. Во всем мире пьяными хулиганами, мелкими кражами, парковками занимаются полицейские, подчиняющиеся местному самоуправлению. Но если местные царьки, пусть даже на словах нанесут ущерб государству, должен приезжать столичный спецназ, безжалостно одевать наручники, и на долгие годы за решетку", - резюмировал Филатов.