Мэр Днепра Филатов предложил расширить полномочия местного самоуправления в городах

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время выступления на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который 29 января состоялся в столице.

Так, среди предложений мэра Днепра - передача местному самоуправлению права администрировать местные налоги и возможность прямой работы с земельным кадастром. По мнению Бориса Филатова, необходимо ввести институт мировых судей и дать крупным городам возможность самостоятельно организовывать финансовые займы по так называемым муниципальными облигациям. Кроме этого, по словам главы Днепра, крупные города должны получить право передавать полномочия и деньги общинам микрорайонов.

"Необходимо "спустить" децентрализацию дальше. Я не хочу, чтобы люди ходили ко мне за детскими спортивными площадками. Деньги должны быть в самом низу. Мы должны сделать автономными школы и больницы. Они не должны ходить в муниципалитеты с протянутой рукой", - сообщил мэр Днепра.



По словам Бориса Филатова, территориальным общинам также необходимо получить инструменты (в том числе финансовые) экологического контроля. Это поможет установить баланс между закрытием вредных производств и сохранением рабочих мест.



В то же время мэр Днепра заявил, что право выдачи игровых лицензий также должно быть за территориальными общинами. А еще Борис Филатов напомнил о перспективах создания муниципальной полиции.

"Во всем мире пьяными хулиганами и мелкими кражами, парковками занимается полиция, подчиненная местному самоуправлению. Но если местные царьки (даже на словах) нанесут ущерб государству, тогда должен приезжать столичный спецназ, надевать наручники - и на годы за решетку ", - добавил мэр Днепра.