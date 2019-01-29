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29.01.19 17:31

Задержан житель Одесчины, распространявший листовки в поддержку террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области антиукраинского агитатора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержан житель Одесчины, распространявший листовки в поддержку террористов Л/ДНР, - СБУ 01

"Оперативники спецслужбы установили, что житель поселка Саврань осуществлял провокационные надписи и распространял листовки, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Также распространяемые злоумышленником агитационные материалы призывали к поддержке террористических организаций на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в собщении.

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В рамках открытого уголовного производства фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 161 Уголовного Кодекса Украины.

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