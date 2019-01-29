Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит, - Расмуссен - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Расмуссен отметил: "Для меня было честью работать с Вами на протяжении последних пяти лет. Мы тесно работали после Революции на Майдане, когда Россия пыталась втянуть назад Украину под свой контроль".

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"Украина, под Вашим руководством доказала, что свобода победит", - подчеркнул он.

Расмуссен продолжил: "Украина прошла долгий путь со времен тех бурных дней в 2014 году. Экономика была спасена от коллапса, активизирована боорьба против коррупции и армия прошла путь обновления. Интеграция с Европейским союзом продвигалась вперед. Сотрудничество с США и НАТО намного сильнее, чем когда либо ранее".

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Он заявил: "Эти реформы, под Вашим руководством, президент Порошенко, оторвали Украину от губительного наследства - советского и постсоветского наследия. Эти реформы не всегда были безболезненными, но они были необходимыми для того, чтоб построить более светлое будущее для украинцев. Но остается еще много работы. И сейчас не время сомневаться, нужно ли останавливаться. Вопрос на этих выборах в том, что либо вы желаете остаться на этом пути - пути свободной и суверенной Украины или откатиться на путь коррупции и ограниченного суверенитета. Именно определение - или свобода выбирать, или подчинение силовому принуждению"

"Сегодня я тут, как друг Украины, а также как друг президента Порошенко. Роль моя не в том, чтобы говорить что делать или за кого голосовать. Выбор - за вами. И только за вами. Но мой месседж четкий - Украина должна продолжать реформы. Реформы не даются легко. Они могут быть болезненными. Но они ведут к светлому будущему. Если вы продолжите прокладывать путь, ваша тяжелая работа получит награду - евроатлантическая интеграция будет продолжаться. Война, которую вы ведете за свободу, не будет забыта. И хочу четко сказать. Если Россия прекратит бои, не будет больше войны. Если Украина прекратит бороться - Украины больше не будет", - подчеркнул экс-глава НАТО.

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