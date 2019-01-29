Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.01.19 18:16

Европейский суд по правам человека вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат

Европейский суд по правам человека вернулся к рассмотрению дел украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко в приоритетном порядке.

сенцов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 29 января в Telegram сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Ранее принятое решение об отложении дел Сенцова и Кольченко до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины против России отменено. Делу возвращен приоритетный порядок рассмотрения, суд уведомит о дальнейшем его движении", – написал он.

Он также отметил, что отложение рассмотрения коснулось только жалоб из Восточной Украины, поэтому всех крымских дел оно не касается.

Европейский суд по правам человека вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат 01

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Читайте также: "Они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра", - Путин о переговорах с Украиной о судьбе Сенцова

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100