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29.01.19 18:24

Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем, поскольку круг его единомышленников шире БПП, - Ирина Луценко

Президент Украины Петр Порошенко решил идти на президентские выборы самовыдвиженцем, а не от партии "Блок Петра Порошенко", потому круг его единомышленников не ограничивается членами партии одноименной фракции, заверяет представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила  И.Луценко журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, почему П.Порошенко идет на выборы самовыдвиженцем.

"Работа в Верховной Раде показала, что президент своими реформами находит единомышленников не только среди своей партии, не только среди коалиции", - сказала она.

Она пояснила, что глава государства нашел единомышленников в том числе среди представителей парламентских фракций "Самопомич", "Батькивщина", внефракционных парламентариев.

"Президент смог своими реформами объединить всю страну, найти единомышленников больше, чем есть в его партии "Блок Петра Порошенко - Солидарность". Собственно потому, представляя интересы больше, чем своей партии, президент Порошенко идет самовыдвиженцем", - сказала И.Луценко.

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