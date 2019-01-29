В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом Полторак сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя заявление президента Петра Порошенко о получении Плана действий относительно членства в НАТО.





"Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс - это ответ на все упреки о том, что нас там никто не ждет, и мы никому не нужны", - заявил Полторак.

По словам министра, Украине нужно не только вступить в НАТО.

"Нам нужно научиться воевать, нам нужно достичь стандартов, нам нужно новое оружие, новые методики, новая система, которая будет отвечать нашим интересам", - добавил он.



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