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29.01.19 19:07

В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в НАТО настаивают на необходимости ускоренного вступления Украины в Североатлантический альянс.

В НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в Альянс, - Полторак

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом Полторак сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя заявление президента Петра Порошенко о получении Плана действий относительно членства в НАТО.

"Сначала за нами наблюдали, потом нам помогали, а на последнем заседании, в котором я принимал участие, практически все участники Альянса настаивали на необходимости ускорения вступления Украины в Альянс - это ответ на все упреки о том, что нас там никто не ждет, и мы никому не нужны", - заявил Полторак.

По словам министра, Украине нужно не только вступить в НАТО.

"Нам нужно научиться воевать, нам нужно достичь стандартов, нам нужно новое оружие, новые методики, новая система, которая будет отвечать нашим интересам", - добавил он.

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