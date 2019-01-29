Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы наемниками РФ жилого сектора поселка Золотое-5 на Луганщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

26 января текущего года наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировала пулевые отверстия в пяти окнах, выходящих на запад (одно пулевое отверстие на первом этаже, два на третьем и еще два на четвертом) пятиэтажного многоквартирного жилого дома в поселке Золотое-5.

По словам жительницы поврежденной квартиры на первом этаже дома, в момент стрельбы она вместе с двумя внуками находилась в дальней комнате квартиры.

В соседнем пятиэтажном многоквартирном жилом доме СММ ОБСЕ зафиксировал еще один пулевое отверстие в оконной раме на втором этаже с северной стороны. По оценке наблюдателей, повреждения появилось недавно и образовалось в результате попадания боеприпасов от стрелкового оружия. По словам жителей домов (две женщины и один мужчина в возрасте примерно от 60 до 69 лет), окна были повреждены вечером 11 января.

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Кроме того, 27 января, на игровом поле стадиона поселка Золотое-5 в 60 м к юго-востоку от ближайшего жилого дома наблюдатели зафиксировали свежую воронку (диаметром 1,5 м), которая, по их оценке, образовалась от разрыва минометной мины или снаряда безоткатной пушки (типа СПГ). Присутствующие на месте трое гражданских лиц (два человека и одна женщина в возрасте примерно от 20 до 40 лет) сообщили наблюдателям ОБСЕ, что обстрел произошел рано утром 27 января текущего года.

Как отмечает украинская сторонаСЦКК, ближайшие позиции подразделений Объединенных сил, расположенны на растоянии, которое делает невозможным применение стрелкового оружия, которое могло бы вызвать указанные выше повреждения жилых домов. Во втором случае, на направлении из которого была выпущена минометную мину или выстрел СПГ, подразделений ВСУ нет вообще.

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