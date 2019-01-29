НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова в связи с отсутствием состава преступления

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днипре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.

Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, МВД предоставило охрану мэру Днипра Филатову.

Ранее в СМИ появилась информация, что мэр Днипра Филатов намерен провести монопольную закупку мусоровозов с переплатой.