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29.01.19 19:56

НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова в связи с отсутствием состава преступления

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Днипра Бориса Филатова.

НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении мэра Днепра Филатова в связи с отсутствием состава преступления

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, дело расследовалось с 20 июня 2018 года по части 3 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

Согласно материалам дела, Филатов, будучи конечным бенефициаром оффшорных компаний, которые владеют объектами недвижимости в Днипре, получает ежегодный доход в размере 50 млн гривен от деятельности подконтрольных активов.

Дело было закрыто перед самым новым 2019 годом, а именно 29 декабря в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.

Как сообщали Українськi Новини, МВД предоставило охрану мэру Днипра Филатову.

Ранее в СМИ появилась информация, что мэр Днипра Филатов намерен провести монопольную закупку мусоровозов с переплатой.

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