На выборах президента Украины нет явного фаворита, - глава разведки США Коутс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Большое число кандидатов в президенты, высокий уровень недоверия в среде политических элит и нехватка очевидного фаворита может предоставить соперникам президента Петра Порошенко, а также малоизвестным кандидатам и политическим новичкам возможность привлечь в значительной мере неопределившийся электорат в Украине", - заявил Коутс в ходе заседания комитета Сената США по вопросам разведки во вторник, 29 января.

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Глава Нацразведки констатировал, что в выборы активно вмешивается Россия, которая заинтересована в усилении своих агентов влияния в Украине. По мнению Коутса, Кремль заинтересован в "отстранении Порошенко от власти и более пророссийском парламенте".

Для достижения своих целей Москва пользуется уязвимостями Украины: слабой экономикой, коррупцией, недостаточным уровнем кибербезопасности, а также недовольством населения.

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