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29.01.19 20:51

Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили на Закарпатье наркодельца на предложения взятки руководителю одного из региональных подразделений спецслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ 01

Оперативники установили, что злоумышленник предлагал ежемесячные "выплаты" за невмешательство в противоправную деятельность по изготовлению и распространению особо опасного наркотического вещества - "первентина" на территории одного из районов области. Сотрудник СБУ сразу после получения неправомерной предложения сообщил о ней руководству.

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Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ 02

Правоохранители задержали наркодельца в одном из заведений питания вблизи Ужгорода при попытке передать сотруднику СБУ 20 тысяч гривен.

Наркоторговец задержан на Закарпатье при попытке дать 20 тыс. грн взятки сотруднику СБУ 03

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Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины

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