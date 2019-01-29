Если капитан "Норда" Горбенко не явится в суд, его объявят в розыск или вызовут повторно, - зампрокурора АРК Поночевный

Об этом Крым.Реалии сказал заместитель прокурора Автономной Республики Крым Игорь Поночевный, информирует Цензор.НЕТ.

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"Прокуратура АРК поддерживает по Горбенко только государственное обвинение - и все. Комментировать заявления адвокатов сложно, поскольку мы за Горбенко не смотрели, не следили и не контролировали его местонахождение. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, на него были возложены определенные обязанности. В случае смены места жительства он должен был информировать суд. На каждый вызов он обязан был появляться в суд. Если он не появится - судом будут приняты соответствующие решения: или объявление в розыск, или повторный вызов", - сказал Поночевный.

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.

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30 октября российские СМИ сообщили об обмене моряками между Украиной и Россией.Немного позже украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых удерживали российские силовики в Крыму.

Сообщалось, что капитан "Норда" в Крым не возвращался из-за открытого украинскими правоохранителями уголовного дела против него.

Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.