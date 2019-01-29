США предоставили Украине технологию производства снарядов 155 мм, ведутся переговоры о производстве порохов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке военный эксперт Сергей Згурец.

Он отметил: "Развитие боеприпасного производства в Украине обрастает новыми интересными деталями. Госдепартамент США дал разрешение одной из американских компаний на выполнение офсетного контракта с Украиной. Эти обязательства у американской компании возникли перед украинской стороной после подписания в 2018 г. крупного контракта на поставку оборудования для производства корпусов артиллерийских снарядов 152 и 155-мм на предприятии "Артем" концерна "Укроборонпром".

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"Было выбрано и закуплено оборудование с передовой технологией, которую сегодня в мире используют лишь четыре страны. Среди прочего, оборудование позволяет на одной линии производить корпуса снарядов крупных калибров, на другой – гильзы для них. При этом, когда мы вышли на просчёт себестоимости изделий с использованием современных технологий, то по сравнению с другими решениями они получаются почти вдвое дешевле", – пояснили мне специалисты государственного предприятия Министерства экономического развития и торговли Украины "Український центр "Безпека".

По поручению МЭРТ именно предприятие "Безпека" отвечает за заключение и сопровождение контрактов на техническое переоснащение оборонных предприятий – как по Государственной целевой оборонной программе развития оборонной промышленности, так и по программе развития боеприпасной отрасли. В 2018 г. по этим программам было подписано около 40 контрактов, связанных с закупкой современного оборудования для более чем 20 предприятий. В программах участвуют не только предприятия "Укроборонпрома", хотя их и большинство.

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Объем контракта с "Артемом" - офсетный. Для выполнения офсетных обязательств американской стороне изначально было предложено построить у нас линию по производству гексогена, который необходим для снаряжения боевых частей различного назначения и снарядов. Правда, в дальнейшем было решено, что Павлоградский химический завод за бюджетные средства по программе развития боеприпасной отрасли самостоятельно построит линию, которая закроет потребности Украины по взрывным веществам для боеприпасов. После чего офсетная комиссия Министерства экономики пересмотрела предмет офсетных обязательств.

Сейчас, среди прочего, американской стороне предложено развернуть в Украине промышленно-технологическую цепочку порохового производства так называемой "второй очереди". То есть, производство пороха из покупного пироксилина. Логика такова: на первом этапе это снизит нагрузку на наш бюджет, а в дальнейшем – когда в рамках национальной программы Украина выйдет на собственное производство пироксилина, то для производства порохов будет использоваться уже подготовленная линия, полученная в рамках офсета.

На данный момент идут переговоры между "Українським центром "Безпека" и "Укроборонпромом" по выбору оптимальной площадки для разворачивания такого производства. Однозначного мнения по этому вопросу пока нет, хотя в этом контексте неоднократно обговаривалась "укроборонпромовская" казенная "Зірка", со своими традиционными проблемами с профильной загрузкой.

В Минэкономразвития и торговли текущую ситуацию мне прокомментировали так: "Мы рассматривает различные варианты. "Зірка" находится в довольно сложном финансовом состоянии. И статус казённого не позволяет провести достаточно быстро реструктуризацию самого предприятия. В "Укроборонпроме" считают нецелесообразным использовать механизм офсетных обязательств для "Зірки". Поэтому, вероятно, придется искать другую площадку, оценить ее с точки зрения проектных возможностей. И уже потом принимать решения.

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Государственный НИИ химических продуктов в Шостке уже разработал все директивные процессы для порохового производства. В принципе, даже на основании директивного технического процесса мы уже сегодня могли бы закупать оборудование, не дожидаясь выполнения проектных работ. К сожалению, что касается и порохового производства, и любого другого опасного производства, то наши специалисты с проектантами, поверьте, проехали всю Украину в поисках подходящей площадки. Пока ничего подходящего не нашли".

По результатам 2018 г. Минэкономразвития и предприятия "Укроборонпрома" уже реализовали ряд заметных проектов для развития отечественной боеприпасной и ракетной промышленной базы. Кроме американских и южно-корейских контрактов с "Артемом", обеспечено создание технологических и промышленных условий для серийного производства элементов высокоточной системы залпового огня "Ольха".

По всем предприятиям-смежникам генеральным конструктором "Ольхи" подписаны акты "про створення спеціальних технологій для серійного виробництва". Все это позволяет говорить о том, что изделие "Ольха" сегодня существует не только как опытная разработка, а именно как серийный образец, производство которого уже развернуто.

Согласованы решения о дозакупке оборудования для опережающей подготовки производства ракетного комплекса "Нептун".

В 2018 г. подписан контракт на закупку современного оборудования для расширения возможностей предприятия "Импульс". Как известно, шосткинский "Импульс" является уникальным предприятием в Украине по производству огневых цепей, взрывателей для боеприпасов. А это один из ключевых элементов при создании замкнутого цикла артбоеприпасов, мин, ВОГов и так далее. Среди прочего, это позволит предприятию уже в 2019 г. самостоятельно производить взрыватель В-429, основной для крупного калибра. Затем линейка взрывателей будет существенно расширена.

… На этой неделе должно состояться заседание Межведомственной комиссией по вопросам ОПК при СНБО Украины. Среди прочего, один из вопросов будет касаться и боеприпасной отрасли. А именно – частные оборонные компании-"боеприпасники" настаивают на том, что они должны наравне с государственными предприятиями участвовать не только в выполнении гособоронзаказа, но и в подготовке своих производств для выпуска продукции в рамках ГОЗ за деньги по статьям МЭРТ. Пока "частники" на это рассчитывать не могут. А хотят…"

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