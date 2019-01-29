Необходимо $21,1 млн, чтобы обеспечить потребности семей и детей, проживающих вдоль линии разграничения в Украине, - ЮНИСЕФ

Согласно отчету Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), регулярные обстрелы критически важной инфраструктуры водоснабжения, электроснабжения и отопления ограничивают доступ к питьевой воде для 3,2 миллиона человек в Донецкой и Луганской областях, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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В 2018 году наблюдатели зафиксировали 89 атак и обстрелов на объектов водоснабжения, которые привели к травмам девяти работников. В то время, как в 2016 и 2017 годах не было зафиксировано таких случаев, в прошлом году задокументировали значительный рост инцидентов, которые повлияли на работников и водную инфраструктуру.

В ЮНИСЕФ отметили, что дети не имеют условий для безопасного обучения - только за период с января по декабрь 2018 года от обстрелов пострадали 16 учебных заведений, а еще 50 заведений были временно закрыты, ограничивая доступ детей на получение образования.

ЮНИСЕФу необходимо 21,1 миллиона долларов для обеспечения потребностей пораженных конфликтом семей и детей, проживающих в пределах 20 километров с обеих сторон линии разграничения в Украине.

В общем ЮНИСЕФ заявляет, что ему необходимо 3,9 миллиарда долларов для неотложной помощи 41 миллиону детей в мире.

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